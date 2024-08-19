Hangi Ülkenin: Japonya

Kuruluş Tarihi: 11 Şubat 1924

Kurucusu: Akira Yamada

Şirket Tipi: Kamu Şirketi

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Ana Merkezi: Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi, Nichome, Kita-ku, Osaka, Japonya

Önemli Kişiler: Noriyuki Inoue (井上礼之) (Yönetim Kurulu Başkanı ve ve Murahhas Direktör, CEO)

Yukiyoshi Okano (岡野幸義) (Başkan, COO)

Alanı: Elektronik, Ulaşım ve Soğutma Sistemleri, Kimyasallar

Ürünleri: Klima Sistemleri

Çalışan Sayısı: 40.000

Resmi Sitesi: https://www.daikin.com.tr/

Daikin Hakkında Bilgi

Daikin, 1924 yılında Japonya’da kurulmuş bir şirkettir. Dünya çapında hizmet gösteren Daikin klima ve klima sistemleri üretmektedir. Japonya, Çin, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da merkezleri bulunan bir şirkettir. 2011 yılında ülkemize giriş yapmıştır ve çok fazla müşterisi vardır. Daikin’in kurucusu Akira Yamada’dır. Akira bu şirketi ilk olarak kimyasal ürünler olan bir şirket olarak kurdu fakat daha sonra ilerleyen yıllarda soğutma sistemleri üreten bir şirket halini aldı. 2011 yılında Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami şirketin birçok klima servisini yıkmıştır ve büyük zarara uğramıştır. Daha sonra geçen zamanda tekrar toparlanmayı başaran Daikin şirketi ülkemizde de klima satışını başarılı bir şekilde yapmaktadır. Ülkemizin Tüm bölgelerinde servisleri bulunan Daikin müşterilerine her zaman kaliteli bir hizmet vermektedir.

Daikin Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Daikin Markasının Hizmet Verdiği Alanlar

Klima

Kimyasallar

Ulaşım ve Soğutma Sistemleri

Yarı iletkenler

Hidrolik ekipman

Hibrid Hidrolik

Elektronik

Savunma

Satış sonrası servis

Yağ soğutma üniteleri

Plastik endüstrisi için temel çekme üniteleri

Üretim Tesisi Bulunan Yerler

Sakai Seisakusho Kanaoka Factory – Kita-ku, Sakai, Osaka, Japonya

Sakai Seisakusho Rinkai Factory – Nishi-ku, Sakai, Osaka, Japonya

Shiga Seisakusho – Kusatsu, Japonya

Yodogawa Seisakusho – Settsu, Osaka, Japonya

Kashima Seisakusho – Kamisu, Japonya

Shànghǎi Dàjīn Kòngtiáo Yǒuxiàn Gōngsī – Şangay, Çin Halk Cumhuriyeti

Dàjīn Jīdiàn Shèbèi Yǒuxiàn Gōngsī – Suzhou, Çin Halk Cumhuriyeti

Daikin Industries Thailand – Chonburi, Tayland

Daikin Compressor Industries – Rayong, Tayland

Daikin Europe NV – Oostende, Belçika

Daikin Industries Czech – Plzeň, Çek Cumhuriyeti

Daikin Device Czech – Brno, Çek Cumhuriyeti

Daikin Klima Türkiye – Hendek, Sakarya, Türkiye

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