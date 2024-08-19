Hangi Ülkenin: Japonya
Kuruluş Tarihi: 11 Şubat 1924
Kurucusu: Akira Yamada
Şirket Tipi: Kamu Şirketi
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Ana Merkezi: Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi, Nichome, Kita-ku, Osaka, Japonya
Önemli Kişiler: Noriyuki Inoue (井上礼之) (Yönetim Kurulu Başkanı ve ve Murahhas Direktör, CEO)
Yukiyoshi Okano (岡野幸義) (Başkan, COO)
Alanı: Elektronik, Ulaşım ve Soğutma Sistemleri, Kimyasallar
Ürünleri: Klima Sistemleri
Çalışan Sayısı: 40.000
Resmi Sitesi: https://www.daikin.com.tr/
Daikin Hakkında Bilgi
Daikin, 1924 yılında Japonya’da kurulmuş bir şirkettir. Dünya çapında hizmet gösteren Daikin klima ve klima sistemleri üretmektedir. Japonya, Çin, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da merkezleri bulunan bir şirkettir. 2011 yılında ülkemize giriş yapmıştır ve çok fazla müşterisi vardır. Daikin’in kurucusu Akira Yamada’dır. Akira bu şirketi ilk olarak kimyasal ürünler olan bir şirket olarak kurdu fakat daha sonra ilerleyen yıllarda soğutma sistemleri üreten bir şirket halini aldı. 2011 yılında Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami şirketin birçok klima servisini yıkmıştır ve büyük zarara uğramıştır. Daha sonra geçen zamanda tekrar toparlanmayı başaran Daikin şirketi ülkemizde de klima satışını başarılı bir şekilde yapmaktadır. Ülkemizin Tüm bölgelerinde servisleri bulunan Daikin müşterilerine her zaman kaliteli bir hizmet vermektedir.
Daikin Hangi Ülkenin
Cevap: Japonya
Daikin Markasının Hizmet Verdiği Alanlar
- Klima
- Kimyasallar
- Ulaşım ve Soğutma Sistemleri
- Yarı iletkenler
- Hidrolik ekipman
- Hibrid Hidrolik
- Elektronik
- Savunma
- Satış sonrası servis
- Yağ soğutma üniteleri
- Plastik endüstrisi için temel çekme üniteleri
Üretim Tesisi Bulunan Yerler
Sakai Seisakusho Kanaoka Factory – Kita-ku, Sakai, Osaka, Japonya
Sakai Seisakusho Rinkai Factory – Nishi-ku, Sakai, Osaka, Japonya
Shiga Seisakusho – Kusatsu, Japonya
Yodogawa Seisakusho – Settsu, Osaka, Japonya
Kashima Seisakusho – Kamisu, Japonya
Shànghǎi Dàjīn Kòngtiáo Yǒuxiàn Gōngsī – Şangay, Çin Halk Cumhuriyeti
Dàjīn Jīdiàn Shèbèi Yǒuxiàn Gōngsī – Suzhou, Çin Halk Cumhuriyeti
Daikin Industries Thailand – Chonburi, Tayland
Daikin Compressor Industries – Rayong, Tayland
Daikin Europe NV – Oostende, Belçika
Daikin Industries Czech – Plzeň, Çek Cumhuriyeti
Daikin Device Czech – Brno, Çek Cumhuriyeti
Daikin Klima Türkiye – Hendek, Sakarya, Türkiye
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