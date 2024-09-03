Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Tirilye Limanı’nda denize açılacak balıkçı teknelerini ziyaret etti. Başkan Dalgıç, balıkçılara verimli bir sezon geçirmeleri için başarılar diledi.

BALIKÇILARLA SOHBET VE DENİZ POPÜLASYONU HAKKINDA BİLGİLER

Ziyarette Başkan Dalgıç’a, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş, meclis üyesi Murat Kara ve Tirilye Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız eşlik etti. Başkan Dalgıç, balıkçılarla sohbet ederek denizlerdeki balık popülasyonu hakkında bilgi aldı. Bu yıl denizlerde bol balık olduğunu belirten Dalgıç, denizlerin hem geçim kaynağı hem de gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olduğunu vurguladı.

DENİZLERİN TEMİZLİĞİ VE AVLANMA DUYARLILIĞI

Dalgıç, “Sağlıklı balıklar yiyebilmek için denizlerimizi temiz tutmalı ve avlanma sırasında denizlerimizi korumalıyız. Balıkçılarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Sağlıklı, kazançlı ve verimli bir sezon diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Dalgıç, balıkçılara “Haydi Rastgele” diyerek açık denize yolcu etti.