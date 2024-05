DANET, eve teslim kurban kesiminde 7 ayrıcalıklı hizmet verdiğini duyurdu. Kurban etlerinin ehil ellerde kesiminden adil dağıtıma, soğuk zinciri koruyan güvenli teslimattan kurbanlık hediye paketi hizmetine kadar birçok alanda çalışmalar yapacağını belirten şirket, bayram sonrası teslimat hizmeti ile öne çıkıyor.

DANET, 19 yıldır sürdürdüğü eve teslim kurban kesim hizmetinde 7 noktada fark oluşturuyor. Şirketin “Kesimde, hissede ve teslimde hassasiyet ve hakkaniyet” yaklaşımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Afyon’da sunduğu vekaleten kurban kesim ve dağıtım hizmetinde 7 noktada ayrıcalık sunuyor. Kurban etlerinin ehil ellerde kesiminden adil dağıtıma, soğuk zinciri koruyan güvenli teslimattan kurbanlık hediye paketi hizmetine kadar birçok alanda fark oluşturan şirket, bayram sonrası teslimat hizmeti ile öne çıkıyor.

Eve teslim kurban hizmetinde 7 farkı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurban etlerinin ehil ellerde kesimi ile başlayan hizmette kimsenin kurban eti diğer kurbanların etleriyle asla karıştırılmıyor. Her koşulda adil dağıtım sağlanarak her hisse sahibine kurbanlığın her bölgesinden eşit parçalar düşmesi garanti ediliyor. Her zaman tamı tamına, bazen biraz fazla et teslim edilerek müşteri memnuniyeti artırılırken, soğuk zinciri koruyan güvenli teslimat sayesinde etler hijyenik koşullarda soğutuculu araçlarla müşterilere ulaştırılıyor. Şirket, bayramdan sonra teslimat imkânı ile tatilden dönen müşterilerin etlerini uygun zamanda alabilmelerine olanak tanıyor. Kesim ve sonrasında hijyen önlemleri kapsamında, sadece Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanılarak ve en üst seviye hijyen kurallarına uyularak gıda güvenliği sağlanıyor. Kurbanlık hediye paketi hizmeti kapsamında özel paketler ve hediye kartlarıyla kurbanlık hediye edilebilmesine olanak tanıyan şirket, tüm süreçte kurban kesimi ve dağıtımında müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.

Tatil planına uyumlu özel teslimat

Şirket, Kurban Bayramı’nda seyahatte olan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler için bayramdan sonra teslimat imkânıyla önemli bir kolaylık sağlıyor. Seyahat dönüşünde kurban etlerini teslim alabilme esnekliği sunan bu hizmet ile kurban sahipleri, etlerini kıyma ve kuşbaşı olarak hazırlanmış halde bayram sonrası kendileri için en uygun zamanda ve istedikleri adrese teslim tercihi yapabiliyorlar. Böylece hem gönül rahatlığıyla seyahatlerini yapabiliyor hem de kurban ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmiş oluyorlar.

Şirketin Afyonkarahisar’daki modern tesislerinde, veteriner hekimlerin gözetimi altında titizlikle seçilen hayvanlar ayrıntılı bir muayeneden geçiriliyor. Kurbanlıkların dini gerekliliklere uygunluğu kontrol edilerek, Kurban Bayramı’nın birinci günü bayram namazının ardından kesim işlemi şirketin uzman kasapları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu süreç, veteriner hekimler, gıda mühendisleri, din görevlileri ve noterler tarafından sürekli denetleniyor. Gıda güvenliği standartlarına ve dini kurallara uygun şekilde vekaleten yapılan kesim işlemleri sırasında kurban sahiplerinin isimleri okunuyor. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra, vekalet sahiplerine e-posta ve SMS aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor ve dileyen kurban sahipleri kesim videolarını izleme imkanına sahip oluyor. DANET, vekaleten yapılan kesimlerde her müşterinin sadece kendi kurbanından et almasını sağlamak amacıyla barkod sistemi kullanarak titiz bir yönetim sağlıyor. Bu sistem sayesinde, her müşterinin etleri garanti altına alınıyor ve her vekalet sahibine kendi kurbanına ait etler teslim ediliyor. Kurban derileri ve sakatatlar ise Diyanet Vakfı’na bağlı kuruluşlara bağışlanıyor.

Kurban sahiplerine sunulan seçenekler

Şirket, bu yılki hizmet kapsamında, büyükbaş kurbanlıklar için üç farklı seçenek sunuyor: Birinci grup için hisse bedeli 21 bin TL olup, her hisse sahibi 22 ± 2 kg kemiksiz et, ciğer, yürek ve 1 kg etli kemik almaktadır. İkinci grup için hisse bedeli 17 bin 500 TL olup, her hisse sahibi 16 ± 2 kg kemiksiz et, ciğer, yürek ve 1 kg etli kemik almaktadır. Üçüncü grup için hisse bedeli 26 bin TL olup, her hisse sahibi 35 ± 2 kg kemiksiz et, ciğer, yürek ve 1 kg etli kemik almaktadır. Küçükbaş kıvırcık kurbanlıklar için ise kurban etinin tamamı 15 bin 500 TL’dir. Teslimatla ilgili ise farklı seçenekler sunularak, kurban sahiplerine önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Kurban siparişi vermek için online.danet.com.tr/eve-teslim-kurban adresinden sipariş oluşturulabilir.