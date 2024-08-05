Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinasyonunda, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Troya Müzesi işbirliği ile yürütülen çalışmalarda, alanında uzmanların görüş ve önerileri alınarak kapsamlı bir eylem planı oluşturuldu.

Bu kapsamda, Dardanos Tümülüsü ve çevresinin nitelikli bir turizm destinasyonu haline getirilmesi için bilgilendirme ve eğitim, altyapı ve hizmetler, etkinlikler ve festivaller, dijital tanıtım gibi stratejik adımlar atılacak. Yerli ve yabancı turistlerin çekilmesi hedeflenerek, tümülüsün tarihi ve arkeolojik önemi vurgulanacak ve bölgenin aktif bir turizm destinasyonu haline getirilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar kapsamında, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’ün ev sahipliğinde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar masaya yatırıldı. Özellikle tümülüs ve çevresinde gerçekleştirilen mekansal ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra, "Dardanos Müzesi" olarak adlandırılması planlanan tanıtım merkezinin görselleri tanıtıldı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Temiz Topsakal tarafından tasarlanan proje, büyük beğeni topladı ve proje üzerindeki iyileştirme önerileri alındı. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan iç mekan tasarımlarının ardından, projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.