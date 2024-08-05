Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki yeşil dokunun korunması ve daha da yaygınlaşması için faaliyetlerini çok yönlü olarak sürdürüyor. Bu kapsamda en az ağaçlandırma ve yeşillendirme kadar önemli olan gübreleme ve ilaçlama çalışması gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 milyon TL’lik ilaçlama ve gübreleme yaptı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı bünyesinde yaptığı çalışmalarla Kayseri’nin yeşil dokusunu koruyor ve genişletiyor. Çalışmalar doğrultusunda önemli bir yer tutan ilaçlama ve gübreleme konusunda ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üzerine düşen görevi özveri ile yerine getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı sorumluluğundaki 1 milyon 116 bin 208 metrekare orta refüj, 5 milyon 384 bin 500 metrekarelik park, mesire alanı, millet bahçesi ve 4 milyon 201 bin 305 metrekare ağaçlandırma alanları olmak üzere toplamda 10 milyon 702 bin 13 metrekarelik yeşil alanın bakımını gerçekleştiriyor.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 500 bin TL’yi bulan zirai ilaçlamalar, belirli periyotlar halinde, vatandaşların olmadığı gece saatlerinde drone ve ilaçlama makinaları ile gerçekleştiriliyor.

Hastalık ve zararlı mücadelesinin yanı sıra, sağlıklı ve dengeli yeşil alanların mevcudunu korumak amacıyla ise bahar aylarında başlayan gübreleme faaliyetleri, devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL maliyetinde NPK içerikli gübreler, toprak düzenleyiciler, bakteri içerikli gübrelerden oluşan ürünler ile bitki ihtiyacına göre uygulama yapılan 60 ton gübre, şehrin yeşil alanları için kullanılıyor.