Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2025 yılında spor komplekslerinden sağlık merkezlerine, geri dönüşüm tesisinden sosyal yardımlara kadar pek çok projeyi tamamladıklarını belirterek, '2026 yılında da hizmet maratonumuz devam edecek' dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2025 yılının Darıca için yeni eserler ve hizmetlerin faaliyete geçtiği ve vatandaşa verilen sözlerin tutulduğu bir yıl olduğunu söyledi. Yeni yıl değerlendirmesinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2026'da da Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, '2025 yılında Darıca için hız kesmeden canla başla çalıştık. Her gün, her mahallemizde, her vatandaşımız için yeni adımlar attık. Şehrimizi ileri taşıyan projelerle dolu bir yılı daha geride bıraktık. Gönül belediyeciliği anlayışından ödün vermeden genç yaşlı, kadın erkek 7'den 70'e herkese hitap edecek projeleri Darıca'mıza kazandırmak için gayret gösterdik' dedi.

'100 milyon TL yatırım sözü aldık'

İlçeye yeni spor tesisleri kazandırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Bıyık, şöyle konuştu:

'Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve Darıca Şehir Stadyumu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızdan yaklaşık 100 milyon TL yatırım sözü aldık ve projenin startını verdik. 15 Temmuz Şehir Stadyumu'nun zemin yenilemesi tamamlanırken; spor salonu, tenis kortu ve futbol sahası gibi farklı branşların bir arada yapılabileceği Atatürk Caddesi Spor Kompleksi çalışmaları ise hummalı bir şekilde devam ediyor. Spor alanında önemli bir konuma ulaşan Eğitim ve Spor Kulübümüz, 2025 yılında da farklı branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle bize gurur yaşattı.'

'Aile Yılı' olarak ilan edilen 2025'de, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile Danışmanlığı Merkezi'ni kurduklarını aktaran Bıyık, aile yapısını güçlendirmek için birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Sağlık alanında da birçok önemli projenin hayata geçirildiğini dile getiren Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu'nda tamamlanan Darıca Birinci Basamak Sağlık Kompleksi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi gibi projelerin tamamlanarak hizmete sunulduğunu aktardı. Ayrıca Başkan Bıyık, İskoliye Mektebi ve Tarihi Tekel Binası ile 'Komutanın Evi' olarak bilinen ahşap binanın da restore edildiğini kaydetti.

'İlk zeytin hasadımızı gerçekleştirdik'

2025'de yeşil alan çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü belirten Bıyık, 'Darıca Belediyesi olarak Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle doğaya, bilime ve üretme değer katan örnek bir projeyi hayata geçirdik. 152 dönümlük alanda yer alan ve 1741 zeytin ağacından oluşan Orman Köyü Projesi kapsamında ilk zeytin hasadımızı gerçekleştirdik' diye konuştu.

Mini marina ve balıkçı barınağı hizmete girdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Vatandaşlarımızın vazgeçilmez adresi olan sosyal tesislerimiz 2025 yılında da yoğun ilgi gördü ve bir yıl boyunca 1 milyon 365 bin kişiyi ağırladı. Söz vermiş olduğumuz Dudayev Sahili'ndeki Marina ve Balıkçı Barınağı projemizi tamamlayarak denizseverlerin hizmetine sunduk. Yaklaşık 200 tekneye ev sahipliği yapan ve aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı için de yer verilen proje, modern görünümünün yanı sıra güvenliğin de en üst düzeyde sağlandığı marinalardan biri oldu. Şehrimize yeni yollar kazandırdık, prestijli caddelerimize yenilerini ekledik. Göreve başladığımız ilk günden beri kaynaklarımızı etkin kullanmak için benimsediğimiz satın alma modelini geliştirerek 2025 yılında da araç filomuza yeni araçlar ekledik. İstihdam Masası ile işveren ve işçiler arasında köprü kurarak binlerce vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Ayrıca beşincisini düzenlediğimiz ve 42 firmanın stant açtığı İstihdam Fuarı'nı 2 bin 500 kişi ziyaret ederek aradığı işi bulma fırsatı yakaladı.'

Gelenekleri yaşatmak adına 400 çocuğu sünnet ettirdiklerini aktaran Bıyık, 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerinden cenaze nakil hizmetlerine, engelli bireylerin akülü sandalye bakımından ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlara kadar pek çok alanda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bıyık, yardımlaşma ve dayanışmanın adresi olarak nitelendirdiği Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi'ni hizmete açtıklarını hatırlatarak, ihtiyaç sahiplerinin buradan gıdadan giyime istedikleri ürünleri ücretsiz temin edebildiklerini ifade etti.

Günlük 70 ton atık işleme kapasitesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında ilçeye yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle modern bir geri dönüşüm tesisi kazandırdıklarını bildiren Bıyık, şunları kaydetti:

'Toplama, ayrıştırma ve presleme işlemlerinin aynı anda yapıldığı tesiste günlük 70 ton atık işleme kapasitesine ulaştık. 'Daha temiz bir Darıca' anlayışıyla yıl boyunca atıkları ekonomiye ve doğaya kazandırırken, sıfır atık hedefi doğrultusunda önemli bir adım attık.'

37 bin öğrenciye afet eğitimi

Darıca'yı doğal afetlere hazırlıklı hale getirmek için Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerine değinen Bıyık, okullarda verilen eğitimlerle 37 bin 105 öğrenciye deprem bilincini aşıladıklarını vurguladı.

Muzaffer Bıyık, 2026 yılında da hizmet maratonunun devam edeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Darıca Belediyesi olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz. 2026 yılı da birçok projenin tamamlandığı ve birçok eserin de temelinin atılacağı yıl olacak. Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimiz olarak işbirliği içerisinde ilçemize önemli eserler kazandırmaya ve hizmet maratonuna devam edeceğiz.'