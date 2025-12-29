Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar vatandaşların kişisel bilgileri kullanarak yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdi. Vatandaşları telefonla arayan dolandırıcılar, aradıkları kişilere "yasa dışı bahis sitelerine üyelikleri bulunduğunu veya IP adreslerinden müstehcen içerikli sitelere giriş yapıldığının tespit edildiğini" iddia ediyor.

Kendilerini hukuk bürosu çalışanı veya avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, haklarında soruşturma başlatıldığı yalanını söyleyerek, sözde "uzlaşma" kapsamında "belirli bir miktarın ödenmesi gerektiğini" belirterek para talep ediyor.

Vatandaşlara SMS veya e-posta yoluyla sahte savcılık belgeleri gönderildiğini dile getire yetkililer, devletin sosyal medya veya mesaj yoluyla soruşturma yürütmediğini belirterek uyarlarda bulundular.

Kaynak: Haber Merkezi