Müthiş bir başarıya imza atarak adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdıran Darıca Türkelispor, 2025-26 sezonu için kombine kart satışlarına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Darıcalı futbolseverlere iyi bir futbol izlettirmek adına çalışmalarını sürdüren Darıca Türkelispor yönetimi, kulübün kasasına sıcak para girişi konusunda önem arz eden kombine kart satışlarına start verdi.

Geçen sezon hatrı sayılır bir taraftar topluluğu önünde maçlarını oynayan turuncu beyazlılar, kombine kart satışlarında da önemli bir sayıyı hedefliyor.

Dolu tribünler önünde oynayarak takımın motivasyonunu arttırmak isteyen Darıca Türkelisporlu kurmaylar, Darıca halkına destek çağrısında bulundu.