Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalışan teknik ekipler, doğal gaz kesintisi yaşanan evlerin %85’ine gaz akışının bu akşam yeniden sağlanacağını bildirdi. Başkan Büyükakın, bu sürecin aksama olmadan tamamlanması ve Darıca’da hayatın en kısa sürede normale dönmesini umut ettiklerini kaydetti.

DESTEK ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Başkan Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte bugün bir kez daha Darıca’ya giderek, üç ayrı mahallede kurulan yemek dağıtım noktalarını ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

“HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

Başkan Büyükakın, bölgedeki çalışmaları yürüten tüm ekiplere kolaylıklar dileyerek, “Allah’ın izniyle, her zaman olduğu gibi bu zorluğun da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Gece gündüz demeden ihtiyaç duyan herkesin yanında olan ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi. Darıca’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızla devam ediyor.