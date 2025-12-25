Bu yıl 42 kurumun katıldığı turnuvada, toplam 504 personel sahada ter dökecek. 45 gün boyunca devam edecek olan müsabakalar, ilçedeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor. Turnuvanın açılış maçlarını Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül ve İlçe Spor Müdürü Resul Kotan yerinde takip etti.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın başarı dileklerini sporculara ileten Başkan Yardımcısı Ergül, etkinliğin önemine ilişkin şunları kaydetti:

'Darıca'da her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz turnuva, ilçemizdeki kurumlar arasındaki diyalogu, dayanışmayı ve birlik beraberlik duygularını kuvvetlendiriyor. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'ın öncülüğünde amacımız bu tür etkinliklerle Darıca ailesini güçlendirmek ve kurumlar arasındaki işbirliklerini artırmak. Bu vesileyle tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğin hakim olduğu sportmence bir turnuva olmasını temenni ediyoruz.'

Kıyasıya rekabete sahne olması beklenen turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara madalya ve çeşitli ödüller takdim edilecek.