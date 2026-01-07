Bölgedeki ulaşımı kesintisiz hale getirmek amacıyla yürütülen projede yeni bir aşamaya geçildi. Ekipler, çalışmalar kapsamında trafik akışını batı aksına aktardı. Trafiğin yönlendirilmesiyle birlikte doğu köprüsünde fore kazık imalatına başlandı. Köprü inşası için 120 santimetre çapında toplam 78 kazık çakılacağı bildirildi.

Batı aksındaki imalatlar tamamlandı

Projenin batı yakasında ise 35 metre açıklığa sahip köprünün taş duvar, toprakarme, kiriş montajı ve döşeme imalatlarının tamamlandığı belirtildi.

Ayrıca bölgede terasman çalışmaları, V kanal imalatı, PMT ve asfalt serimi ile oto ve yaya korkuluklarının montaj işlemlerinin bitirildiği kaydedildi.

Kavşakta gece görüşünü artırmak amacıyla 10 dekoratif aydınlatma direğinin yerleştirileceği proje tamamlandığında, Darıca ilçe merkezi ile Eskihisar Feribot İskelesi yönündeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.