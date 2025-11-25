Kocaeli’nin Darıca ilçesinde günlük 70 ton atık işleme kapasitesine sahip geri dönüşüm tesisi törenle açıldı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlk hedefimiz marketlerden alacağımız karton kutular. Sonrasında kamu binalarında yaptığımız geri dönüşüm merkezlerimiz ve ardından sitelerle ilgili yapacağımız çalışmayla beraber geri dönüşümde bir farkındalık hikayesi oluşturacağız" dedi.

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde Osmangazi Mahallesi’nde kurulan Sıfır Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’nin açılış programına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, törende yaptığı konuşmada, geri dönüşümü önemsediklerini belirterek, yeryüzünde yaşanacak başka bir gezegen olmadığı için dünyanın kıymetinin farkında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne dikkati çeken Bıyık, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un da kontrolünde belediyelerle birlikte bu işe dertlenen ekibimizle yola çıktık" dedi.

"İlk hedefimiz marketlerden alacağımız karton kutular"

Tesisin işleyişi hakkında da bilgi veren Bıyık, "Evvela ilk hedefimiz marketlerden alacağımız karton kutular. Sonrasında kamu binalarında yaptığımız geri dönüşüm merkezlerimiz ve ardından sitelerle ilgili yapacağımız çalışmayla beraber geri dönüşümde bir farkındalık hikayesi oluşturacağız. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza bu konuda duyarlı olmasını sağlayacak etkinlikler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Sadece belediyelerin işi değil"

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Dünyanın nimetlerini gelecek nesillere temiz ve düzenli bırakmak gerektiğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Eldeki kaynakları çevreyi tahrip etmeden değerlendirmemiz gerekiyor. Belediyelerimiz, şimdi de örneğini gördüğümüz gibi çok güzel çalışmalar yapıyorlar ancak bu sadece belediyelerin işi değil, bizlerin de bireysel anlamda sorumluluklarımız var. Bizler de bireysel anlamda devletimize yardımcı olmalıyız."

"Dünyada hiçbir şey çöp değildir"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise çevre bilincinin önemine değinerek, dünyada hiçbir şeyin çöp olmadığını vurguladı. Yaman, "Dünyayı biz babalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan emanet aldık. Daha güzel bir dünyayı çocuklarımıza bırakmamız lazım. Bunun için de el birliğiyle temiz çevre oluşturmamız ve yaşam standartlarımızı yükseltmemiz lazım. Bu dünya bize emanet. Biz Kocaeli’de muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Her konuda üzerimize düşen sorumluluk var ancak çevre konusunda sorumluluğumuz daha fazla" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.