Kocaeli’de ulaşım konforunu artırma çalışmaları dahilinde Çayırova Çağdaşkent bölgesinde yol yapım ve genişletme projesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen düzenlemeler ile bölgedeki trafik akışı daha düzenli hale getirildi. Çağdaşkent Mesire Alanı, Bahriye Üçok Caddesi ve 378. Sokak kesişiminde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında, 378. Sokak genişletilerek Bahriye Üçok Caddesi ile bağlantısı güçlendirildi. Yapılan üstyapı çalışmaları neticesinde Bahriye Üçok Caddesi’nden 378 ve 370. sokaklara ulaşım kolaylaştırıldı.

Toplam 800 metre uzunluğundaki güzergahta 3 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirilen yol düzenleme projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.