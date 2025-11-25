Kocaeli’de yürütülen "Geniş Ailem Projesi" kapsamında, kentte yaşayan engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara sağlık kuruluşlarına ulaşım ve refakat hizmeti sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje, yalnız yaşayan, hareket kısıtlılığı bulunan ve sağlık hizmetlerine tek başına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Proje çerçevesinde vatandaşlar, randevu günlerinde evlerinden alınarak hastanelere ulaştırılıyor. Muayene ve tedavi süreçlerinde refakatçi desteği de sağlanan hastalar, işlemlerin ardından güvenli şekilde tekrar evlerine bırakılıyor.

Haftada üç gün hastaneye taşınıyor

Gölcük ilçesinde ikamet eden ve yüzde 98 engelli raporu bulunan Hilmi Aydın da belediyenin bu hizmetinden yararlanan vatandaşlar arasında yer alıyor. Ayağındaki rahatsızlık nedeniyle düzenli pansuman yapılması gereken Aydın, belediye ekiplerince haftada iki kez Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne, bir kez ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürülüyor.

Şeker hastalığı ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Hilmi Aydın, verilen desteğin kendisi için hayati önem taşıdığını vurguladı. Rahatsızlığının 1996 yılında başladığını anlatan Aydın, "Şeker hastalığının ardından kalp krizi geçirdim ve bir süre yoğun bakımda kaldım. Hastalığa bağlı olarak görme yetimi kaybettim. Daha sonra ayaklarımda sorunlar başladı ve parmak amputasyonları yaşadım. Şu an ayağımı kurtarmak için tedavi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın, emekli olduğunu ve tek başına hastaneye gitme imkanının bulunmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en büyük destekçim Büyükşehir Belediyesi oldu. Üç yıldır beni evimden alıp tedavime ulaştırıyorlar. Tek başıma bu süreci yönetmem mümkün değildi. Bu hizmet benim için çok büyük bir iyilik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."