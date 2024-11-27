Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan yaklaşık 90 milyon TL yatırım sözü aldıklarını söyledi.

Muzaffer Bıyık, ilçeye yapılması planlanan gençlik ve spora yönelik yatırımlar için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü. TBMM’de gerçekleşen ziyarete AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman ile birlikte giden Başkan Muzaffer Bıyık, Bakan Osman Aşkın Bak’a ilçeye yapılması planlanan projelerle ilgili sunum yaptı ve destek istedi.

"Vatandaşlarımıza söz vermiştik"

Ankara’daki ziyaretin verimli geçtiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Seçim beyannamemizi hazırlarken hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, hem milletvekillerimiz ve hükümetimizle uyum ve iş birliği ile hazırlayarak vatandaşlarımıza söz vermiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişare halinde hazırladığımız projelerimize destek istemek için Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek milletvekillerimizle birlikte ilçemizin ve gençlerimizin ihtiyacı olan projeleri sunduk. Sayın Bakanımız bizleri oldukça sıcak bir şekilde karşıladı ve projemize destek sözü verdi. Ben bir kez daha destekleri için milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize ve Spor Bakanlığımıza Darıcalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Özellikle Atatürk Caddesi Spor Kompleksi projesinin ilçeye değer katacağını ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje olacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Bakan Osman Aşkın Bak’ın yaklaşık 90 milyon TL’lik yatırımın bakanlığın yatırım programına alınması yönünde talimat verdiğini müjdeledi. Futbol sahaları, tenis ve basketbol sahaları, tartan zemin ve amfi, fitness ve kafeterya salonları ile çok amaçlı spor salonundan oluşacak dev proje yaklaşık 11 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek.

Ayrıca bir diğer proje de Darıca Şehir Stadyumu’nun revize projesi olacak. Futbol sahası ve antrenman sahası ile birlikte tribünlerin yenileneceği projede ayrıca tartan pist zemini, koşu antrenman parkuru, uzun atlama pisti gibi çalışmalar yapılacak. Toplam 33 bin metrekare alan üzerinde yapılacak revize projesi ile birlikte Atatürk Caddesi Spor Kompleksi projesi, Darıca’nın spor alanında gelişmesine büyük katkı sunacak. Darıca’nın spor şehri olması yolunda iki önemli projenin uyum ve iş birliğinde ilçeye kazandırılacağını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’nın gençleri için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.