Yazının başlığı böyle, skor farklı ama hakkını yemeyelim hem bizim hem Sarıyer adına böyle zevkli mücadele izlettikleri için 2 takımada teşekkür edelim.

Şu ana kadar Yusuf Ziya Öniş’te Sarıyer'ı yenemeyen İnegölspor aynı sahada 4 kez beraberlikle puan almayı başarmıştı. Kısaca iç sahada rakip açık ara bizden üstün. Bu sezon zirve hesapları yapan Sarıyer’in kadrosu da zaten bu ligin bir tık üstünde gibi. Maçada fırtına gibi başladılar. Sağlı sollu ortalar bizi hataya zorlama çabaları derken ani bir çıkışta İbrahim ile başlayan Arda ile devam eden atakta Fatih’in kafası ile öne geçtik. Bu golden sonra rakip daha da coşkulu oynamaya başladı. Bir duran top organizasyonunda golü buldular. Ardından adeta bize top göstermediler. Öyle bir organize ataklar yaptılar ki bize düşen sadece izlemekti.

Devreye girerken ikinci gol ile de umutlarımızı tamamen bitirdiler. Bu arada bizde oyunu çirkinleştirmedik. Top bizde iken iyi paslaşmalar ile Sarıyer kalesini yokladık ama yetmedi. Oyuncu kalite farkları ortaya çıktı. Her ataklarında endişe ve korku ile pozisyon kaçırmalarını bekledik. 2.yarının başında attıkları gol ile de bu iş bitti derken, Arda’nın golü geldi, umutlandık. Akabinde daha fazla rakibin üstüne gittik. Belki de beraberlik golünü de bu dakikalarda atabilirdik.

Sonra sahneye Sarıyer de Sertaç’ın şovu çıktı. Öyle asistlere imza attı, öyle 2 gol attı ki kendi bile şaşkınlıkla gollere 10 saniye sonra sevindi. Bireysel hatalar farkı getirdi. Jeneriklik goller yedik. Çok ama çok basit toplar kaybettik. Sadece kendi kendimize şunu söyleyebiliriz; rakip çok iyi bizim ise durumumuz ortada ama kardeşim bu goller vallahi yenmez.

Fark 5 olduktan sonra yapılan değişiklikler anlamsızdı ama atlamayalım Yusuf ve Alican’ı o dakikaya kadar teknik heyet nasıl oyunda tuttu hayret. Bu hafta bay geçip, ardından 2 haftalık deplasman serisine çıkıyoruz. Grupta belki çok rahat olmasakta kötü durumda da değiliz ama yine de deplasmanda puan ya da puanlar peşinde olmalıyız. Farklı yenildik, ciddi hatalar yaptık. Fakat mücadele ettik. Bu mücadeleyi ligde kalan maçlarda sürdürürsek, kalan maçlar bizim için en azından stresten, gerginlikten uzak bir sezon geçirmemizi sağlayacak diye düşünüyorum.