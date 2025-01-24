Süper Amatör: 5 takımla temsil edildiğimiz Süper Amatör Liginde ilk defa galibiyet almadan haftayı kapattık.

Kurtuluşspor ve Orhaniyespor kazanamasalar da ilk sırada yer almaya devam ettiler. Anadolu FK ve Alanyurt Gençlik ligde kalma mücadelesine girdi. Akhisar Demirspor ikinci defa sahaya çıkmayınca ligden ihraç edilmiş oldu. Birkaç yıl önce Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden bir kulüp böylece 1. Kümeye düşmüş oldu. Ne diyelim? Hayırlısı olsun.

A Grubu: Anadolu FK bu hafta İnegöl’de play-off hedefi taşıyan Bağlarbaşıspor ile karşılaşıp sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Düşme hattında yer alan temsilcimiz bir üst basamağında yer alan Şükraniyespor ile Bursa’da zorlu bir maça çıkacak. Temsilcimizin bu maçı kaybetmemesi gerekiyor.

B Grubu: Lider Kurtuluşspor bu hafta Bursa’da Küplüpınar Yeşildağspor ile karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan ve maça iyi hazırlanmış olan ev sahibi takım ilk 20 dakikada bulduğu gollerle maçı erkenden bitirdi. Zira ikinci golden sonra takımın tecrübeli isim Yasin de oyundan atılınca Kurtuluşspor’un maçı çevirmeye gücü yetmedi. Son dakikalarda atılan golle Kurtuluşspor müsabakayı 3-0 kaybetmiş oldu. Küplüpınar Yeşildağspor’un galibiyetiyle play- off için kartlar yeniden dağıtılmış oldu. Bugüne kadar oynadığı 11 maçta sadece 3 gol yiyen Kurtuluşspor bir maçta 3 gol yemiş oldu. Play – off yolunda yapılan bir kaza olarak görüyorum. Kurtuluşspor yine de bu grubun en büyük favorisidir. Akhisar Demirspor ligden çekildiği için Arabayatağıspor maçı oynanmadı. Lig ikincisi Kurtuluşspor bu hafta sahasında Tütünspor ile karşılaşacak.

C Grubu: Temsilcimiz Orhaniyespor, Bursa’da Zaferspor’a karşı oynadı. Maç başladığı gibi 0-0 bitti. Müsabaka sonrası rakip Zaferspor’un bazı taraftarları sahaya girip futbolculara saldırdı, arbede oldu. Spora, centilmenliğe yakışmayan hareketler maalesef yine yaşanmış oldu. Alanyurt Gençlik ikinci devrenin ilk maçında İnegöl’de Görükle İpekspor ile karşılaştı. Bu maç da golsüz berabere bitti. Bu hafta grupta derbi maçı var. İlk maçı 3-1 kazanan Orhaniyespor’u favori görüyorum. Alanyurt Gençlik de puan ve puanlar alması gerek.

CERRAHSPOR’ UN FİNAL HAFTASI

1.KÜME

1.Grup: Geçen haftadan morali düzelen Yenicespor deplasmanda lig sonuncusu Samanlıspor’a misafir oldu. Maç 1-1 bitince puanlar paylaşılmış oldu. Temsilcimiz bu hafta ligde sondan ikinci sırada yer alan Demirtaşspor ile karşılaşacak.

3.Grup: Doğanspor hafta sonu lider Bursa Merinosspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İki köklü ve renktaş kulüplerin maçında ev sahibi Bursa Merinossspor 4-3 galibiyetle şampiyonluğa epey yaklaşmış oldu. Asırlık Çınar Doğanspor bu hafta 3-0 hükmen kazanacak.

4.Grup: Cerrahspor evinde ligde sondan ikinci sıradaki Karacabey Esnafspor’u 14-0 yenerek kulüp rekorunu kırmış oldu. Cerrahspor bu hafta lig ikincisi Gemlik Umurspor ile karşılaşacak. Umurspor’un cezası sebebiyle maç Gemlik’te oynanmayacak. İlk maçı temsilcimiz 2-1 kaybetmişti. Cerrahspor yenilirse play – off için havlu atar.

5.Grup: Geçen hafta beşinci sıraya yükselen Gençlergücü evinde İznik temsilcisi Boyalıcaspor ile karşı karşıya geldi. Ligde ikinci sırada bulunana konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Temsilcimiz Gençlergücü bu hafta Bursa’ da lig sonuncusu Çekirge İdman Yurdu ile karşılaşacak.