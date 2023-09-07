Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 40 bin lira tazminat ödeme cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Çelik, Soylu'nun 18 Kasım 2022 tarihindeki hakaret içeren açıklamaları nedeniyle açılan dava sonucunda 40 bin lira tazminat ödemesine hükmedildiğini ifade etti. Çelik, bu kararla ilgili şu sözleri dile getirdi: "Süleyman Soylu'dan, nezaket kurallarını aşan davranışlarının sorumluluğunu yerine getireceğimizi söylemiştik. Verilen kararla bu sözümüzü tuttuk. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40 bin lira tazminat kararı çıktı. Soylu gibi benzerlerini eleştirmeye ve gerektiğinde yargıya başvurmaya devam edeceğiz."

Olayın kökeni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik kara para ve uyuşturucu iddialarını dile getirmesiyle başlamıştı. Soylu, bu iddialara sert bir şekilde yanıt vererek, "Kara parayı aklamak da uyuşturucu yapmak da şerefsizliktir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir." demişti. Kılıçdaroğlu ise Soylu'ya karşı 200 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme sonucuyla bu dava sonuçlandı.