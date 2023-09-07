Soğanlık Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz olayda, 18 yaşındaki Türkican Yıldırım hayatını kaybetti. Olay, 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında bir berber dükkanında yaşandı. İddialara göre, Yıldırım ve bir arkadaşı tıraş olmak için berbere gelmişti. Ancak sıra konusunda başka bir müşteri ile yaşanan bir tartışma, olayın fitilini ateşledi.

Tartışmanın ardından, berber dükkanının önünde yaşanan sözlü çatışma, zamanla fiziksel bir kavgaya dönüştü. O sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru, tansiyonu daha da yükseltti.

Kavga sırasında Mehmet Emin Öz, Türkican Yıldırım'a bir yumruk attı. Yıldırım, bu şiddetli darbe sonucu yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ve dün akşam yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Emin Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkican Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.