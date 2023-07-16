İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doğal gaza yüzde 224 zam geldi iddialarını doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çeşitli sosyal medya hesaplarında “Doğal gaza yüzde 224 zam geldi” iddiasının doğruyu yansıtmadığını belirten İletişim Başkanlığı, konuya ilişkin doğru haberi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla gerçekleştirdi.

Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığını açıklayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5’e tekabül etmektedir" dedi.

iletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal gazda metreküp başıan ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruluşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan, Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine yaklaşmıştır. Bu nedenlerle söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.