Türk öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda 1 Altın, 5 Gümüş, Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’ndan ise 3 Gümüş, 1 bronz madalya kazandı.ANKARA (İGFA) - İki büyük olimpiyattaki tarihi başarı haberini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu.

Bakan Kacır, “Öğrencilerimiz Uluslararası Matematik Olimpiyatında tarihi bir başarıya imza atarak ülkemizi 112 ülke arasında 8. sıraya taşıdı. Böylece matematikte olimpiyat tarihimizdeki en iyi ikinci başarımızı kazandık. 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda ise 3 Gümüş, 1 bronz madalya alan öğrencilerimiz göğsümüzü kabarttı” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Japonya’nın Chiba şehrinde düzenlenen ve 112 ülkeden 623 öğrencinin yarıştığı 64. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Ülkemizi temsil eden Mehmet Can Baştemir Altın, Barış Koyuncu, Şevket Onur Yılmaz, Melek Güngör, Serdar Bozdağ ile Hakan Gündoğan da Gümüş madalyanın sahibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain kentinde düzenlenen 80 ülkeden 320 öğrencinin katıldığı 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda ise Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden; Halil Eren Uyar, Erdem Yamalıoğlu, Tolga Tabanlı Gümüş ve Kerem Aydın da Bronz Madalya kazandı.

İki ayrı olimpiyatta gelen başarılara ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kacır, “Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yetiştirilen genç bilim insanlarımız, katıldıkları olimpiyatlarda bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizin adını en üst sıralara taşıdı. Öğrencilerimiz, Matematikte tarihi bir başarıya imza atarak ülkemizi 112 ülke arasında 8. sıraya yükseltti. Bu sonuçlarla olimpiyat tarihimizdeki en iyi ikinci başarımızı elde ettik. Gençlerimiz, Biyoloji Olimpiyatı’nda da çok iyi mücadele ettiler. Türkiye Yüzyılında, geleceğin bilim insanları olarak gördüğümüz gençlerimiz, emeklerimizi boşa çıkarmıyor. Son dönemlerde uluslararası arenada artan bu başarı grafiği, bilimle yoğrulan gençlerimizin emeklerinin birer nişanesi. Bilim ve teknoloji üreten, geliştiren gençlerimiz sayesinde uluslararası arenada söz sahibi bir Türkiye olarak geleceğimize daha da umutla bakıyoruz. Bizler, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzdan hareketle gençlerimize her alanda destek olmayı sürdüreceğiz. Olimpiyatlara katılarak ülkemizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerini ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, her iki olimpiyatta da ülkemizi temsil eden geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimizi tebrik etti.