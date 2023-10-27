Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü İnegöl'de takibini yaptıkları DEAŞ bombacısını yakaladılar.

DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü patlayıcı madde yapımı eğitimi alan Irak uyruklu şahsı takibe aldılar.

Yapılan çalışma sonucu Irak ve Suriye ülkesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığını ve EYP imalatında bulunduğunu itiraf eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olabilecekleri düşülen 6 şüpheli de sınır dışı edildi.