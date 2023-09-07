Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Vasıf Çınar Caddesi, Tren Garı önünde deforme olan yolda trimer kazısı ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını başlattı. Yağmur suyu hatlarının da rehabilite edildiği çalışmalar,Perşembe gecesine kadar tamamlanacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçelerde sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da şehir merkezinde deforme olmuş yolları baştan aşağıya yeniliyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, taşıt yükü nedeniyle deformasyona uğrayan ve Vasıfçınar Caddesi Gar önündeki yolda trimer kazısı yaptı, yağmur su hatları da rehabilite edilerek sıcak asfalt serimine başlandı. Bir yanda asfalt serim çalışmaları devam ederken bir yandan da Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından zeytin ağaçlarının yer alacağı kavşak düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

“BELEDİYEMİZ 24 SAAT HİZMETTE”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gecenin ilerleyen saatlerinde çalışmaları yerinde inceledi. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yolun trafiğe açılacağını belirten Başkan Yılmaz, “Ekiplerimiz Gar Meydanı’nda hummalı bir çalışma yürütüyor. Planladığımız gibi gece boyunca trafiği belirli bir süre kapatıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan asfalt atılmış yere şerit çekilmişken diğer yandan da trimer kazısı ve asfalt yenileme, yağmur suyu hatlarının organizasyonu yapılıyor. Balıkesir’imiz daha güzel olsun diye belediyemiz 24 saat hizmette” dedi.