Hangi Ülkenin: Almanya
Kurucusu: Heinrich Deichmann
Kuruluş Yılı: 1913
Kuruluş Yeri: Essen, Almanya
CEO: Heinrich Otto Deichmann
Resmi Sitesi: www.deichmann.com
Deichmann Hakkında Bilgi
Deichmann ayakkabı markası; 1913 yılında kurulmuştur bir markadır. Kurucusu; markasına soyismini vermiş olan Heinrich Deichmann’dır. Merkezi ve kuruluş yeri Essen, Almanya’dır. Heinrich Otto Reichman 1999 yılından günümüze kadar bu markanın CEO’luğunu yapmaktadır. Deichmann resmi internet sitesine www.deichmann.com adresinden ulaşmanız mümkündür.
Heinrich Deichman, bu markayı kurmaya Ruhr bölgesinde yer alan Essen’de bir kundura dükkanı açmakla başladı. O yıllarda Eşi Julie, kendisinin en büyük destekçisi olup beraber kundura dükkanlarını işletmiş ve bugüne getirmeyi başarmışlardır. 2015 yılı itibariyle 172,3 milyon çift ayakkabı satarak kendi kulvarlarında ne kadar başarılı bir şirket olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Ayrıca Deichmann geçmiş yıla göre de satış oranını %3 artırarak her yıl büyüyen ve gelişen bir marka haline gelmiştir.
Deichmann ayakkabı markasının ayrıca 7 adet yan kuruluşu mevcuttur. Bunlar; Dosenbach-Ochsner, Rack Room Shoes, Deichmann Schuhvertriebsgesellschaft M.B.H., Van Haren Schoenen B.V., DEICHMANN-SHOES UK Limited, Off Broadway Shoes, Inc., EA GmbH markalarıdır.
Deichmann Hangi Ülkenin
Cevap: Deichmann Almanya’nındır.
Deichmann Ürünleri
MARKALAR
- 5TH AVENUE
- ADİDAS NEO
- ADİDAS PERFORMANCE
- ARİANE
- AGAXY
- BÄRENSCHUHE
- BOBBİ SHOES
- BORELLİ
- CATWALK
- ELEFANTEN
- FİLA
- GALLUS
- GRACELAND
- HİGHLAND CREEK
- MEMPHİS ONE
- NİKE
- PUMA
- VENİCE
- VİCTORY
- VİCTORY PERFORMANCE
- VTY
KATEGORİLER
- TOPUKLU AYAKKABILAR
- BABETLER
- SANDALETLER
- DOLGU TOPUK AYAKKABILAR
- KADIN ÇİZME
- KADIN BOT
- KADIN SNEAKER
- KADIN EV AYAKKABILARI
- KADIN MİD CUT
- ERKEK SNEAKER
- ERKEK BOT VE ÇİZME
- ERKEK MİD CUT
- ERKEK EV AYAKKABILARI
- ERKEK SANDALETLER
- ÇOCUK AYAKKABILARI
- ÇOCUK SNEAKER
- ÇOCUK BANTLI AYAKKABI
- ÇOCUK SANDALET
- ÇOCUK BABET
- TREKKİNG
- KOŞU AYAKKABILARI
- FUTBOL AYAKKABILARI
- BASKETBOL AYAKKABILARI
Deichmann Hangi Ülkenin ayakkabı markasıdır konulu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Tüm giyim markalarının hangi ülkelere ait olduğunu öğrenmek için www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir yada İletişim bölümünden bizlere ulaşarak sorabilirsiniz.