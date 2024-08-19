Hangi Ülkenin: Almanya

Kurucusu: Heinrich Deichmann

Kuruluş Yılı: 1913

Kuruluş Yeri: Essen, Almanya

CEO: Heinrich Otto Deichmann

Resmi Sitesi: www.deichmann.com

Deichmann Hakkında Bilgi

Deichmann ayakkabı markası; 1913 yılında kurulmuştur bir markadır. Kurucusu; markasına soyismini vermiş olan Heinrich Deichmann’dır. Merkezi ve kuruluş yeri Essen, Almanya’dır. Heinrich Otto Reichman 1999 yılından günümüze kadar bu markanın CEO’luğunu yapmaktadır. Deichmann resmi internet sitesine www.deichmann.com adresinden ulaşmanız mümkündür.

Heinrich Deichman, bu markayı kurmaya Ruhr bölgesinde yer alan Essen’de bir kundura dükkanı açmakla başladı. O yıllarda Eşi Julie, kendisinin en büyük destekçisi olup beraber kundura dükkanlarını işletmiş ve bugüne getirmeyi başarmışlardır. 2015 yılı itibariyle 172,3 milyon çift ayakkabı satarak kendi kulvarlarında ne kadar başarılı bir şirket olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Ayrıca Deichmann geçmiş yıla göre de satış oranını %3 artırarak her yıl büyüyen ve gelişen bir marka haline gelmiştir.

Deichmann ayakkabı markasının ayrıca 7 adet yan kuruluşu mevcuttur. Bunlar; Dosenbach-Ochsner, Rack Room Shoes, Deichmann Schuhvertriebsgesellschaft M.B.H., Van Haren Schoenen B.V., DEICHMANN-SHOES UK Limited, Off Broadway Shoes, Inc., EA GmbH markalarıdır.

Deichmann Hangi Ülkenin

Cevap: Deichmann Almanya’nındır.

Deichmann Ürünleri

MARKALAR

5TH AVENUE

ADİDAS NEO

ADİDAS PERFORMANCE

ARİANE

AGAXY

BÄRENSCHUHE

BOBBİ SHOES

BORELLİ

CATWALK

ELEFANTEN

FİLA

GALLUS

GRACELAND

HİGHLAND CREEK

MEMPHİS ONE

NİKE

PUMA

VENİCE

VİCTORY

VİCTORY PERFORMANCE

VTY

KATEGORİLER

TOPUKLU AYAKKABILAR

BABETLER

SANDALETLER

DOLGU TOPUK AYAKKABILAR

KADIN ÇİZME

KADIN BOT

KADIN SNEAKER

KADIN EV AYAKKABILARI

KADIN MİD CUT

ERKEK SNEAKER

ERKEK BOT VE ÇİZME

ERKEK MİD CUT

ERKEK EV AYAKKABILARI

ERKEK SANDALETLER

ÇOCUK AYAKKABILARI

ÇOCUK SNEAKER

ÇOCUK BANTLI AYAKKABI

ÇOCUK SANDALET

ÇOCUK BABET

TREKKİNG

KOŞU AYAKKABILARI

FUTBOL AYAKKABILARI

BASKETBOL AYAKKABILARI

Deichmann Hangi Ülkenin ayakkabı markasıdır konulu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Tüm giyim markalarının hangi ülkelere ait olduğunu öğrenmek için www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir yada İletişim bölümünden bizlere ulaşarak sorabilirsiniz.