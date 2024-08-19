Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Michael S. Dell

Kurulduğu Yer: Austin, Teksas

Kuruluş Tarihi: 1 Şubat 1984

Önemli Kişiler: Don Carty

Alan: Donanım

Çalışan Sayısı: 65.200

Resmi Site: www.dell.com

Dell Hakkında Bilgi

Lenovo ve HP’den sonra dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi olan Dell, Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas Eyaleti’nde Michael S. Dell tarafından 1984 yılında kurulmuştur. Dünya çapında 100.000 kişiye hizmet veren firma veri depolama donanımı, yazılım, KDA (PDA) ve ağ birleşenleri gibi pek çok yan bileşenler de üretmektedir. Yaklaşık 180 ülkede hizmet veren dev firmanın dünyada 44 adet çağrı merkezi vardır.

Dell Hangi Ülkenin

Dell, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.

Dell Tarihi

Dell, 1984 yılında Michael S. Dell adlı Texas Üniversite’sinde okuyan bir öğrenci tarafından yalnızca 1000 dolara PC’s Limited adıyla kurulmuştur. Müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayabileceği ve bunlara çözüm üretebileceği umuduyla ticari hayata başlayan şirketin ilk bilgisayarı ”Turbo PC” olmuştur. Sistemlerinin ilanını direk dergide yayımlayan firmanın bilgisayarları perakende markalardan daha ucuzdu. Michael S. Dell şirketle daha çok ilgilenebilmek için okulu bıraktı. İlk yılında büyük gelişme gösteren şirket 6 milyon dolar kazandı.

1988’de Dell’in piyasa değeri 30 milyon dolardan 80 milyon dolara çıktı ve şirketin ismi ”Dell Computer Corporation” olarak değiştirildi. 1922’de Fortune dergisi şirketi dünya çapındaki en büyük 500 şirket listesine dahil etti. 1999 yılında ise Dell, Compaq’ı geçerek ABD’nin en büyük PC satıcısı oldu. 2003 yılında tekrar ad değişikliğine uğrayan şirketin yeni ismi ”Dell Inc.” oldu. 2004 yılının Mart ayında televizyon, portatifler, dijital optik disk kutuları, multimedya ve ev eğlence pazarına giriş yapan şirket aynı yılın aralık ayında Kuzey Carolina’da yeni bir tesis inşa etti.

Dell Ürünleri

XPS 13 Dizüstü Bilgisayar

3000 Serisi

5000 – 7000 Serisi

Ubuntu 3000 Serisi

7000 Gaming Serisi

XPS 12 – 13 – 15

Inspiron 2’si bir arada Laptop

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