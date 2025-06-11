Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan’la İmralı’da yeni bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirtti. Doğan, heyette eş başkanlar ile Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin yer alacağını ifade etti. Ziyaretin amacının süreci değerlendirmek ve doğrudan istişarelerde bulunmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, önümüzdeki süreçte Öcalan’ın bazı siyasi figürlerle görüşebileceği belirtildi. Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat Talabani ve Bafıl Talabani gibi isimlerle yapılacak temasların faydalı olacağı ifade edildi. Bu görüşmelerin Öcalan’ın da talebi olduğu aktarıldı. Açıklamalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan “Terörsüz Türkiye” süreci ve PKK’nın fesih kararı sonrasına denk geldi. Gözler sürecin bundan sonraki aşamasına çevrildi.