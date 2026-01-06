Yıldırım Demirören’in oğlu olan ve Demirören Holding Yönetim Kurulu’nda görev yapan Fikret Tayfun Demirören hakkında iflas kararı alındı.

Mahkeme kararının ardından tasfiye işlemlerinin İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülmesine başlandı. Resmi ilan platformu ilan.gov.tr’de yayımlanan bilgilere göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fikret Tayfun Demirören’in iflasına hükmetti. Söz konusu karar kapsamında, Demirören’e ait Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar AŞ için de iflas süreci başlatıldı.

43 MİLYON 700 BİN LİRALIK KARŞILIKSIZ ÇEK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Demirören, daha önce karşılıksız çek kullanımı iddialarıyla gündeme gelmişti. Mahkeme kayıtlarına göre, 10 Ocak 2024 tarihinde 43 milyon 700 bin lira ve 5 Şubat 2024 tarihinde 22 milyon 770 bin lira tutarında iki ayrı çekin karşılıksız olduğu belirlendi. Çeklerin ödenmemesi üzerine alacaklı tarafın dava açtığı öğrenildi.

Söz konusu dosyalar kapsamında verilen kararlar 22 Kasım 2024’te kesinleşirken, Fikret Tayfun Demirören hakkında toplam 66 milyon 770 bin lira adli para cezası bulunduğu kayıtlara geçti. Demirören, 15 Şubat 2025’te tutuklanmış, 16 Şubat’ta ise tahliye edilmişti.