Demirtaş, “Sana başkan olamazsın dedik. Onun dışında maşallah her şey oldun, tek adam oldun, devleti ele geçirdin ama hala başkan olabilmiş değilsin” şeklindeki ifadeleriyle Erdoğan'ı eleştirdi.

Kobani davası, Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden SEGBİS ile katılarak yaptığı beyanlarıyla devam etti. Demirtaş, Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak “Yeri geldiğinde arşivlere bakın, orada Kürdistan Lazistan göreceksiniz. Böyle ilkesizdir” dedi. Erdoğan’ın açıklamalarını eleştiren Demirtaş, “Adam hükmü vermiş, niye yargılama yapıyorsunuz?

Delil olmazsa ben bunlara terörist der miyim?” diye sordu. Ayrıca cezaevinden çekilen fotoğrafların detaylarını sorgulayarak “Cezaevi müdürü fotoğraf makinasını kendisi getirmedi mi sizin talimatınızla?” dedi. Öcalan'ın mektubunu kimin tercüme ettiğini soran Demirtaş, "Öcalan siyasi bir aktördür, hakları siyaseten savunulmalıdır" görüşünü dile getirdi.

“Zirveye Ulaştın Ama Başkanlık Kapısını Henüz Açamadın!”

Erdoğan’ın seçim konuşmasındaki sözlerine atıfta bulunan Demirtaş, “Seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü’nün hesabını verdiğini gördünüz mü?” sözlerine farklı bir bakış açısıyla yanıt verdi. Demirtaş, “Seni başkan yaptırmadığımızı da biliyorum. Biz de sana başkan olamazsın dedik. Onun dışında maşallah her şey oldun, tek adam oldun, devleti ele geçirdin ama hala başkan olabilmiş değilsin” dedi.