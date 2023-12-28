Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık TOKİ Mahallesi'nde yaşayan 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Orkun Oruç, eşine tabancayla ateş etti. Ayşe Oruç, kanlar içerisinde yere yığılırken Orkun Oruç aynı tabanca ile intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelenmelerinin ardından çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"SORUNLARI YOKTU"

Oruç çiftinin komşularından Selma Bulut, hep birlikte vakit geçirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Araları çok iyidi. Kendileri şu bahçede beraber çocuklarını oynatırlardı. Biz hepimiz gördük, daha şokumuzu atamadık duyunca. Ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Düşünüyoruz, düşünüyoruz hiçbir şey bulamıyoruz. Oğlan da öyle bir oğlan değil. Dışarıda kavgalarını görmedik, dövüşlerini görmedik. Aile içindeki sorunları kimse bilmiyor ama şok olduk hepimiz duyunca"