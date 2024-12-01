Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi İlhan Dörtkol, 1 Aralık Pazar günü hayatını kaybetti.

İlhan Dörtkol’un cenazesi, 1 Aralık 2024 Pazar günü ikindi namazının ardından Fatih Kocamustafapaşa Ramazanefendi Camisi'nden alınarak Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedilecek.

TGC BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu İlhan Dörtkol’un ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı:

Mesajda “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden üyemiz İlhan Dörtkol’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İLHAN DÖRTKOL KİMDİR?

1948 yılında İstanbul'da doğdu. Mesleğe Şehit Polisiye Dergisi’nde başladı. Hürriyet, Milliyet, Günaydın ve Akşam gazetelerinde çalıştı. Birçok mesleki ödülü bulunuyor. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. Evli, bir çocuk babasıydı.