Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 eğitim-öğretim yılında hayata geçirdiği beslenme desteği başladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde şehirdeki öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hazırlanan beslenme desteği 8 Eylül 2025 itibarıyla başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, artan gıda fiyatları karşısında dar gelirli ailelerin yükünü hafifletirken, miniklerin eğitim hayatına daha güçlü başlamasını amaçlıyor.

Beslenme kolilerinde, çocukların günlük besin ihtiyacını karşılayacak süt, bal, labne peyniri, reçel, yumurta ve haşlamalık patates gibi temel gıdaların yanı sıra, gelişimlerini destekleyecek mevsim meyveleri de yer alıyor. Sunulan gıdalar, yalnızca karın doyurmayı değil, aynı zamanda çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

AİLELERİN EKONOMİK YÜKLERİ HAFİFLETİLİRKEN ÖĞRENCİLERE VERİMLİ BİR OKUL HAYATI SAĞLANIYOR

Düzenli ve dengeli beslenen öğrencilerin derslerine daha iyi odaklandıklarını ve akademik başarılarının arttığını belirten yetkililer, projenin bu yönüyle sadece bir sosyal destek değil, aynı zamanda geleceğe yapılan yatırım olduğunun altını çiziyor. Böylece hem ailelerin ekonomik yükü hafifletiliyor hem de miniklerin okul hayatında daha enerjik ve verimli bir dönem geçirmesi sağlanıyor. Bu yıl 1. sınıfların yanı sıra 2. sınıfları da kapsayan destek, Denizli merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda uygulanacak. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar ise https://denizli.bel.tr/basvurular adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.