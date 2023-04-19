Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki çalışmalarını tamamlayarak geri sayıma başladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk sağlık temalı teknoparkı Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), milli hedefler doğrultusundaki çalışmalarına 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul etabı öncesinde hız kazandırmıştı.

TEKNOFEST kapsamındaki çalışmalarını tamamlayarak bekleyişe geçen DEPARK, festivalde 10 farklı buluşu ile ödül peşinde olacak.

DEÜ’nün Tınaztepe Yerleşkesi’nde 2013 yılında kurulan DEPARK, kısa sürede Türkiye’nin en önemli teknoloji yatırımlarından birisi haline geldi. Uluslararası arenada da yankı uyandıran teknoloji hamleleriyle dünya markası olma yolunda ilerleyen DEPARK’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan ve beş gün sürecek TEKNOFEST İstanbul etabı öncesinde DEPARK bünyesindeki çalışmalara dikkat çekti.

ISIF23’TE YER ALACAKLAR

DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO)’nun TEKNOFEST sürecine ilişkin hazırlıklarını anlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin milli ve yerli teknoloji hamlelerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. DEPARK ve DETTO olarak TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF23’te yer alacaklarını ifade eden Rektör Hotar, “Alanında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden birisi olan ve Üniversitemizin de kurumsal paydaşı olduğu TEKNOFEST İstanbul 2023’te, DEPARK ve DETTO olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumunun ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA)’nın uluslararası himayelerinde gerçekleştirilecek olan ‘8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF23’e katılım göstereceğiz. Böylelikle teknolojik zenginliklerimizi ve vizyoner projelerimizi DEPARK/DETTO standımızda da sergileyeceğiz” diye konuştu.

10 FARKLI BULUŞ ÖDÜL PEŞİNDE

Önceki yılda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ISIF22’de DEPARK ve DETTO bünyesinde yer alan DEÜ hak sahipliğindeki altı patentin ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Rektör Hotar, “Bu yıl da TEKNOFEST kapsamındaki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF23’te, Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğindeki 10 farklı buluşumuz ve buluş sahibi akademisyenlerimizle birlikte yer alacağız. ISIF23 Demoday’e girecek buluşlarımız; mekanik/motorlar, yazılım/elektronik, inşaat/malzemeler, tarım, trafik/ulaşım, tıbbi teknolojiler, çevresel koruma kategorilerinde yarışmaya dâhil olacaklar. Yine bilim insanlarımız, bazı buluşlarımıza yönelik yatırımcılara sahneden çeşitli sunumlar gerçekleştirecekler” ifadesinde bulundu.