Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen depo baskınında 5 bin 709 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 124 bin 500 ambalaj ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başiskele ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 5 bin 709 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 124 bin 500 ambalaj ele geçirildi. Olaya ilişkin malzemelere el koyulurken A.A. ve T.D. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından T.D. serbest bırakılırken A.A. ise adliyeye sevk edildi.