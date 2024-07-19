Marmara Denizi'nde çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirirken, Kandilli Rasathanesi 4.2 olarak kaydetti.

Deprem, denize kıyısı olan şehirlerde etkili oldu. AFAD'a göre, saat 22:26'da gerçekleşen depremin merkez üssü Marmara Denizi Balıkesir açıkları olarak belirlenirken, büyüklüğü 4.1 ve derinliği 7.18 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak belirledi ve merkez üssü olarak Tekirdağ Güzelköy açıklarını gösterdi. Kandilli'ye göre depremin derinliği 4.2 kilometre olarak kaydedildi.

Şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi. Resmi kurumların açıklamaları takip edilmelidir.