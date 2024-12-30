Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden önemli bir uyarıda bulunarak Balıkesir ilinin çeşitli bölgelerinin yüksek risk taşıdığına dikkat çekti. Ercan, Balıkesir’in Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen, Çan-Biga, Manyas, Sarıköy, Edincik ve Etili kırıkları gibi bölgelerinin, 30 yılda bir büyüklükleri 7 ve daha fazla olan depremler üretebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ercan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir ili, Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilenir. Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen, Çan-Biga, Manyas, Sarıköy, Edincik, Etili kırıkları 30 yılda bir M7’e dek deprem üretebilir. Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli."

Ercan’ın bu uyarısı, Balıkesir ilinde özellikle deprem riski taşıyan bölgelerdeki yapılaşma ve yerleşim planlamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, bölgede yapılacak yerleşimlerin daha güvenli alanlara kaydırılmasının olası büyük felaketlerin etkisini azaltabileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğine vurgu yaparak, yerel yönetimlerin de bu konuda daha fazla önlem alması gerektiğini belirtiyor.