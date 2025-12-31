Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından, ilçenin yeniden ayağa kalkması için örnek bir dayanışma hareketi başlatıldı. Sındırgı Sivil Toplum Platformu öncülüğünde başlatılan 'Komşuluk Projesi' kapsamında, çevre il ve ilçelere çağrıda bulunularak Sındırgı'ya gelinmesi ve alışverişlerin yerel esnaftan yapılması istendi.

'Yardım değil, yanımızda olmanızı istiyoruz'

Yapılan çağrıda, klasik yardım taleplerinin dışında farklı bir mesaj öne çıktı. Platform yetkilileri, battaniye ya da kuru gıda gibi yardımlar yerine, esnafa can suyu olacak ziyaretlerin ve alışverişlerin önemine dikkat çekti.

Açıklamada, 'Biz sizlerden yardım kolileri istemiyoruz. İhtiyacımız olan şey; çarşımıza moral verecek ziyaretleriniz, esnaflarımızı ayağa kaldıracak alışverişlerinizdir' ifadelerine yer verildi.

'Can kaybı yok ancak hayat zorlaştı'

Depremlerde can kaybının yaşanmadığı vurgulanırken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çok sayıda evin yıkıldığı, çarşıda ise birçok iş yerinin hasar gördüğü belirtildi. Özellikle konteyner dükkânlarda ayakta kalma mücadelesi veren esnafın zor günler geçirdiği ifade edildi.

Yetkililer, devletin yaraları sardığını ancak bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan şeyin komşuluk, birlik ve dayanışma ruhu olduğunun altını çizdi.

'Bir tabak yemek, bir bardak çay büyük bir destek'

Sındırgı'ya gelen vatandaşlara yapılan çağrıda, küçük gibi görünen adımların büyük anlamlar taşıdığı vurgulandı. Çağrıda şu ifadelere yer verildi:

'Bir lokantada bir tabak yemek yiyin, bir çay ocağında çay için, fırın, manav, kasap ve tuhafiye esnafına uğrayın, özellikle konteyner dükkânlarda hizmet veren esnafları unutmayın.' Yapılan her alışverişin ise bir dükkâna nefes, bir aileye moral olacağı vurgulandı.

Kuvâ-yi Milliye ruhuyla dayanışma

Sındırgı'nın tarihine de vurgu yapılan açıklamada, ilçenin Kuvâ-yi Milliye ateşinin yakıldığı önemli merkezlerden biri olduğu hatırlatıldı.

'O gün vatanın akibetini değiştiren kıvılcım, bugün yeniden kendi topraklarına merhem olmak için komşularını çağırıyor' sözleriyle, dayanışmanın tarihi bir sorumluluk olduğu mesajı verildi.

'Sındırgı yardım eden ilçeydi, bugün yardım bekliyor'

Açıklamada, Sındırgı'nın geçmişte afet bölgelerine ve mazlum coğrafyalara yardım ulaştıran ilk ilçelerden biri olduğuna dikkat çekilerek, bugün ise komşu ilçelerden destek beklediği ifade edildi.

Balıkesir Valisi, milletvekilleri, belediye başkanları, il müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri de alışveriş için Sındırgı'ya davet edildi.

Çağrı karşılık buldu: Sındırgı'ya ziyaretler başladı

Sındırgı Sivil Toplum Platformu'nun çağrısı karşılıksız kalmadı. Bigadiç başta olmak üzere Balıkesir genelinden dernekler ve vatandaşlar, gruplar halinde Sındırgı'ya gelerek çarşı esnafından alışveriş yapmaya başladı.

Esnaf, yapılan ziyaretlerin yalnızca ekonomik değil, manevi olarak da büyük bir güç verdiğini dile getirdi.

'Bugün bize, yarın size'

'Balıkesir'in vefası bu zor günleri aşacak güçtedir' mesajının verildiği çağrı, 'Bugün bize yarın size' sözleriyle son buldu.

Başlatılan bu dayanışma hareketinin tüm Türkiye'ye örnek olması temenni edildi.