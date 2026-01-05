Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla gençlere yönelik projeler hazırlamaya ve oluşturulan işbirlikleri ile gençleri desteklemeye devam ediyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olunması, eğitim süreçlerini daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde sürdürebilmeleri amacıyla İstanbul İnsani Yardım Derneği iş birliği ile "Kardeşim Ol" Projesini sürdürüyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ve İstanbul İnsani Yardım Derneği tarafından yürütülen "Kardeşim Ol" Projesi kapsamında öğrencilere yönelik burs ve tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

Projede sağlanan burslarla öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sunulurken, tablet desteğiyle öğrencilerin dijital eğitim imkânlarına erişimi güçlendirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde, öğrenci dostu bir şehir olma hedefiyle gençlere, ulaşımdan spora, kültürden sanata birçok alanda destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.