İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl’ümüzde kadınlarımıza pozitif bir ayrımcılık yaparak Kadın Yaşam Merkezini yeni dönemde hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni döneme dair yol haritasını belirledi. İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunu 154. Yılına özel 154 projeyle yola çıkan Taban, İnegöl’e Kadın Yaşam Merkezi yapacaklarını açıkladı. Başkan Taban, “İnegöl’ümüzde bir Kadın Yaşam Merkezi hayata geçiriyoruz. Şehrimizde kadınlarımıza pozitif bir ayrımcılık yaparak onlara içerisinde; havuz, aqua park, fitness salonu, pilates yapabilecekleri bir alan, içerisinde kafeterya, çocuk oyun parkı ve psikolog, diyetisyen, spor eğitmeni gibi teknik uzmanların görev yapacağı bir Kadın Sağlıklı Yaşam Merkezini yeni dönemde hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Projenin duyurulmasının ardından İnegöl’de özellikle kadınlarda büyük heyecan uyandıran Kadın Yaşam Merkezi, henüz proje aşamasında. En doğru lokasyon ve en uygun konsept ile şehre kazandırılması planlanan projenin 2024-2029 dönemi içerisinde hayata geçirilerek tamamlanması hedefleniyor. Projenin yeni dönemin vizyon projelerinden biri olması bekleniyor.