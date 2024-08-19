Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Ümit Zaim, Zerrin Zaim

Kuruluş Tarihi: 1974

Resmi Sitesi: www.derimod.com.tr

Derimod Hakkında Bilgi

Derimod markası 1974 senesinde Ümit Zaim ve Zerrin Zaim tarafından Zeytinburnu’nda 4 dikiş makinesi ve 10 çalışanı ile kurulmuştur. 1982 yılında ise büyük bir başarı göstererek ABD Los Angeles/Beverly Hills’de mağaza açmayı başarmıştır. 1998 yılında deri giysinin yanına ayakkabı ve çantayı da ekleyerek koleksiyonunu genişletme kararına varmıştır. 2013 yılı itibariyle Derimod’un yılda 2 milyon adetlik ayakkabı kapasitesi bulunmaktadır.

2013 yılından beri Derimod’un Türkiye genelinde 81 mağazası bulunmaktadır. Bu mağazaların dışında internet ortamında online alışveriş mağazası ile hizmet vermektedir.

Derimod Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Derimod hangi ülkenin giyim markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret ederek tüm markaları öğrenebilirsiniz.