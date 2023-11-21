İskenderun mağlubiyetinden sonra evinde konuk ettiği lig sonuncusu Uşakspor’u 2 golle kolay geçen temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü konuk olduğu düşme potasındaki Derince Belediyesi maçında soğuk, yağmurlu ve ağır bir sahada iyi başladığı ve ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın son yirmi dakikasında 6 dakika içerisinde kalesinde gördüğü kaleci hatalarıyla dolu 2 golle maalesef deplasman fobisini bir türlü yenemeyerek, saha şartlarına uygun oynayamadığı için bir kez daha 3 altın puanını çamura

Bu mağlubiyet çok kritik bir zamanda kalan çok zorlu 5 maçtan önce takımımıza ve bu ağır hava şarlarında Derince’ye gidip müthiş destek veren 4 otobüs taraftarımıza adeta soğuk duş tesiri yaptı.

Evinde oynadığı son maçta lig sonuncusu Uşakspor’u kolay geçerek puanını 17’ye çıkaran temsilcimiz play-off sınırına 6 puan kadar yaklaştı. Bu moral ve motivasyonla Derince maçına giden temsilcimiz kazanmak için gitti. Çünkü bu maçtan sonra 5 maçlık zor bir maratonun kendilerini beklediğini biliyorlardı. Bunun bilincinde olarak bu maçı kazanmak için sahaya çıktılar ancak bu kadar ağır hava ve saha şartlarında nasıl oynanacağını bilmeleri gerekirdi. İlk yarıda yüksekten oynayarak doğru işler yaparken aradığı golü de buldular. Ancak rakip takımın tecrübeli teknik direktörü FB’li Turan Sofuoğlu çok ağır bir futbolcuydu ve ağır sahaları sever, bu sahalarda nasıl onanacağını iyi biliyordu. Nitekim 2. yarıda bu yönde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle topları havadan oynatarak İnegölspor müdafaasını bunalttı ve birçok hataya zorladı. Buna karşılık temsilcimiz 2.yarıda aynı şeyi yapamayınca kalesinde kaleci ve müdafaa hatalarıyla dolu 2 gol gördü. Eskiden futbol sahaları çok kötüydü. Adeta çamurdan tarlaya dönüşürdü. Bizim dönemlerde o tip sahalarda oyuncular oynamayı bilirdi. Antrenörlerimiz bu tip sahalarda havadan oynayın derlerdi. Bu ağır sahada rakip Derince ilk yarıda yanlış oynadı, kalesinde golü gördü. 2. yarıda ise temsilcimiz yerden oynayınca bu sefer biz kalemizde golleri gördük.

İnegölspor’a gelince teknik heyetimiz maça kalede Bekir, geride Yusuf-Kadir-Yusuf Kocatürk-Orhan, ortada Furkan-Uğur-M.Samet, ileride Serhat-Mustafa Batuhan-Cengiz tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Serhat’ın yerine Okan, Furkan ve Mustafa’nın yerlerine Erkan Arda ve Nurettin’i oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımıza katkı yapmadı. Aksine olumsuz etki yaptı. Bunun sebebi de yedek kulübesindeki gençlerimiz kendilerini geliştirmiyorlar. Verilen şanslarını da iyi kullanamıyorlar. Maça iyi başlayan temsilcimiz oyunu kontrolünde tutarak rakip takımın bu ağır saha şartlarında yerden oynamakta ısrar edince rakibini durdurmakta zorluk çekmedi birde bunun üzerine galibiyet golünü de bulunca rahatladı. Devreye önde giren temsilcimiz 2.yarıda rakip takımın yaptığı doğru değişikliklere karşı aşırı zorlanmaya açık vermeye başladı. Bunun onucunda beklenen golleri de 6 dakika içerisinde çok kolay buldular. Yediğimiz gollerde kaleci Bekir ve müdafaamız inanılmaz derecede hatalıydı. Rakip havadan oynamaya başlayınca bu tip topları kesmek ve doğru kullanmak çok zordur. Özellikle sol kanattan Canberk’in aldığı her topu müdafaamızın üzerinden uzun atması müdafaamızı hatalara zorladı. Bu ağır sahalarda orta sahanın yükü iki katına çıkar. Gelen topları kesip havadan rakip müdafaanın arkasına atmak kolay değildir. Orta sahamız bunu yapamadı. Forvette de Mustafa ve Okan sakatlıktan yeni çıktıkları için bu ağır saha onları yordu. Cengiz de rakip müdafaa tarafından iyi kilitlenince gol umudumuz şansa kaldı. Maç boyunca ikili mücadelelerde zayıf kaldık. Rakip takımda da geçtiğimiz dönemlerde bizde forma giyen Oğuz Kocabal-Erman-volkan ve Alperen takımımızı iyi tanıyorlar. Erman ve Volkan müdafaanın göbeğinde iyi savunma yaptılar geriden attıkları uzun toplarda müdafaamızı zora soktular. Bu iki oyuncu keşke bizde kalsaydı. Özellikle Erman Bulucu. Bu maçta takım olarak fizik ve kondisyon olarak rakipten geride kaldık. Buna birde rakip takımın devre arasında yaptığı doğru değişiklikler topları havadan oynamaya başlamaları 2.yarıda bizi bitirdi.

Sonuç olarak İnegölspor, Derince deplasmanında ikinci yarıda saha şartları gereği yanlış oynayınca ilk yarıda rakip takımın yanlış oynadığı oyun sayesinde öne geçmesine rağmen 2.yarıda rakip takımın ağır saha şartlarına göre oyuncu değişiklikleriyle 2 gol bularak maçı kazandı. Temsilcimizin bu beklenmeyen mağlubiyeti kalan 5 zorlu maçımız için hepimizi tedirgin etti. Teknik heyetimiz bu beklenmeyen sürpriz mağlubiyeti oyuncularımızla iyi değerlendirerek önümüzdeki hafta evimizde konuk edeceğimiz namağlup lider AMED maçını kazanmak için kenetlenip kazanmaya çalışmalıdır. Bu çok zor maçta İnegölspor’umuzun başarılarını yazmak dileğiyle. “BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”