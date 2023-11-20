Cumartesi günü Kafkasspor’un statta oynayıp kazandığı Küçükçekmece Sinop maçının aynısını Derince stadında yaşadık.

Cumartesi şans yanımızda idi. Atıp skoru korumayı başardık. Fakat maalesef Kocaeli deplasmanında kendi sahasında maç kazanamayan Derince’ye kaybedip rakibin kurtuluş ışığı yakmasına neden olduk. Adeta Kör Dövüşü şeklinde geçen maçta hala bu yıllarda 2. Lig düzeyinde maçların bu tür zeminlerde oynamasına yazıklar olsun demekten başka bir şey diyemiyoruz artık. Top sürmenin imkansız, pas ver vermenin mucize olduğu zeminde eksiklerimiz de göze çarptı.

Savunmada Ferhat ve Mete’nin ileri uçta da Uğur Mustafa’nın olmayışı bizleri bir hayli oturmuş kadronun bozulma adına zor durumda bıraktı. Haksızlık yapmayalım, Batuhan oyunda kaldığı sürece iyi işler yaptı. Bana göre de oyundan alınması Derince’nin ekmeğine yağ sürdü ve saha kenarına gelmesi sonucu goller peş peşe kalemize geldi. Savunmada Yusuf Kocatürk elinden geleni yaptı ama tecrübe yine kendini fazlasıyla özellikle bu zeminde kendini hatırlattı. Sağ bekte Yusuf Talum bölgesinde fazlaca gedikler verdi. Orta sahada Uğur ve Furkan'ın oyunun belli bölümünde rakibe göre üstünlük kurduğunu gördük ama son bölümlerde maalesef bunu koruyamadık. Cengiz beklentinin altında kaldı. Serhat iyi başladı, sakatlık nedeniyle çıkmak zorunda kaldı. Yerine giren Okan ileri top taşımada başarılı olduğu anda rakibin kalecisini geçemedi. Samet için umutlu olduğum maçta pek verimli değildi. Sol bekte Orhan bir kaç hata dışında sahada görevini yapan isimdi. Oyuna sonradan dahil olanlar takıma dirilik ve üstünlüğü ele alma için farkındalık katacak diye beklerken tam tersi oldu. Rakibin oyuncu hamleleri tutunca da 8 dakikada madalyon tersine döndü. Sahanın havuza dönmesi sonrasında ise iki takımda hatalar yaptı. Fakat onlar attı, biz beceremedik ya da Derince de kaleci Hüseyin ekstra işler yaptı. Karar artık izleyen taraftarların. Rakipteki klas ve tecrübeli futbolcularda skora direkt etki edince de bana göre fazla söze de gerek kalmadı. Artık Derince maçının ardından bizim yüzleşeceğimiz bazı konuları iyiden iyiye masaya yatırma vakti geldi.

Her maç sonrası tartışılan mali durum İnegöl protokolünün de bu durumda bulunduğu yer kısaca zirve için para lazım ve bu para işini sadece yönetimin çözmesi imkansız. Bu noktada biz ligde neler yaparız, bu kadro ne kadar hatta nereye kadar bizi götürür muhasebesi ile samimice yüzleşmekten başka bir çözüm görünmüyor. Bununla birlikte bu hafta ile birlikte fikstür olarakta hedefi olan takımlarla mücadele edeceğiz. Bizim önümüzü daha rahat görebilme içinde bu hafta lider Amed’den mutlak puan almak zorunda olduğumuz gibi, kalan diğer maçlardan da kayıpsız geçmek zorundayız ama dediğimiz gibi önce herkes samimiyetle bu play-off yolculuğunda ne yapabilirim çalışmasında dürüstçe safını belli etmeli. Kısaca ya varım ya da yokum demeli. Öyle boş top çevirme, bize kendi kendimizi kandırmaktan başka bir şey kazandırmaz…