Türk Halk Müziği Sanatçısı Ayaz Toprak’ın 25. sanat yılı dolayısıyla düzenlenen program Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşirildi.

Derince’de Türk Halk Müziği Sanatçısı Ayaz Toprak’ın 25. sanat yılı dolayısıyla program düzenlendi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve dernek yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen program Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşen programda müzik ziyafeti yaşandı.

Şair Osman Nuri Koçak ve Cengiz Çalışkan’ın sunuculuğunu yaptığı programda Ozan Reyhani, Recep Bayram, Cemil Gül ve Yalçın Akbulut da sahne aldı. Programla ilgili değerlendirmede bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Erzurumlu hemşehrilerimiz ile bir araya geldiğimiz programda kıymetli sanatçılarımızın eserlerini dinledik. Programda emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.