Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyük Birlik Partisi heyetini konuk etti. Görüşmede, ilçede hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler konuşuldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Av. Kaan Şengil, Başkan Vekili Arif Emre Duman ve Derince İlçe Başkanı Fatih Ekmekçioğlu’nu makamında konuk etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Derince’de hizmete sunulan ve yapımı devam eden projeler üzerine istişareler gerçekleştirildi. BBP heyeti, Başkan Aygün ve ekibini, ilçede hayata geçirilen projeleri dolayısıyla tebrik etti.