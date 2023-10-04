Hem akademik başarısıyla tanınan hem de sosyal faaliyetleriyle adından söz ettiren İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nin öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde yine farkını gösterdi. Ancak bu sefer sınıflarda değil, bir hayvan barınağında.

İnegöl Halil inalcik Sosyal Bilimler Lisesi akademik başarılarının yanında sosyal faaliyetleri ile de dikkat çekiyor. Okul öğrencileri, Coğrafya ve Kulüp öğretmenleri Leyla Özer rehberliğinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde barınağa özel bir ziyaret gerçekleştirdiler.

ÖĞRENCİLERDEN BARINAĞA ÖZEL GEZİ

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü fırsat bilen İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü'nün öğrencileri, İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağına özel bir gezi düzenledi.

HAYVANLARLA İÇ İÇE ANLAR

Barınağı ziyaret eden öğrenciler, buradaki hayvanları yakından gözlemleme fırsatı buldu. Onlarla vakit geçirip, onların ihtiyaçlarını, yaşam koşullarını ve barınaktaki hayatını daha yakından öğrendiler.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Öğrenciler aynı zamanda barınak yetkilileriyle de bir araya geldi. Barınakta görevli uzmanlardan, hayvanların bakımı, sağlığı ve ihtiyaçları hakkında detaylı bilgiler aldılar.

ÖĞRENCİLERDEN GÖNÜLLERDEN GELEN HEDİYE

"Harçlıklarımızı biriktirip aldığımız mamaları, burada yaşayan dostlarımıza hediye ettik."

Belki de bu ziyaretin en anlamlı anı, öğrencilerin barınaktaki hayvanlara harçlıklarından biriktirip aldıkları mamaları hediye etmeleriydi. Bu jest, öğrencilerin hayvanlara olan sevgisini ve duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, akademik başarılarına sosyal duyarlılıkla bir yenisini ekleyerek örnek bir tutum sergiledi.