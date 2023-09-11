Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, ilk ders zilinin çalmasıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bugün de diğer sınıflar için ilk ders zili çaldı. Ülke genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün dersbaşı yaptı.

Kırklareli’de de öğrenciler sabahın erken saatlerinde okullarına geldi. Arkadaşları ile özlem gideren öğrenciler bahçede zil çalana kadar çeşitli oyunlar oynadı.

Arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen öğrenci Umut Güler, okula gelince çok mutlu olduğunu söyledi.