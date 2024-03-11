Almanya, muhalif kesimin eleştirileriyle sallanırken şimdi tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı.

Postbank, iş ortaklarıyla ilgili alınan radikal bir kararla gelecek senenin sonuna kadar şubeler ağını azaltarak yaklaşık 1800 iş ortağı şubesini kapatma planları yapıyor.

Postbank'ın müşterileri, beklenmedik bir dönüşümle karşı karşıya kaldı. Başlangıçta sadece 250 şubenin kapatılacağı düşünülürken, şu anda müşterilerin yaklaşık 1.800 şubenin kapatılağına hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Postbank sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre banka, müşterilerin bankacılık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirme ve nakitsiz ödeme oranının artması sebebiyle ortak mağaza sayısını azaltma kararı aldı.

Bankanın, müşterilerin internet bankacılığına yönelme eğilimi ve nakitsiz ödeme oranının artması nedeniyle 1800 şubenin kapatılacağı kararı, tüketici danışma merkezlerinde endişe yarattı.

Özellikle Brandenburg gibi eyaletlerdeki tüketici koruma kuruluşları, bankacılık hizmetlerinin olumsuz etkilenebileceğinden endişe duyuyor.

Postbank sözcüsü, müşterilerin alternatiflere yönelebileceğini belirtirken, önümüzdeki birkaç yıl içinde nakit tedarikinde harici üçüncü taraf ortaklar ağını genişletmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Postbank'ın sunduğu alternatifler, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçenekler sunuyor.