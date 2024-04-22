Türkiye'nin uzun soluklu kamyon üreticilerinden Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. (TOE), mali zorluklar nedeniyle iflasını duyurdu. 1955 yılında Kocaeli'de faaliyete geçen TOE, yıllar içinde birçok farklı kamyon modeliyle sektörde yer edindi. Ancak son dönemdeki ekonomik güçlükler, şirketin iflasına yol açtı. TOE, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi önemli şehirlerde üretim yaparak sektörde önemli bir rol oynamıştı. OYAK ve Ziraat Bankası gibi büyük kuruluşların da hissedar olduğu TOE, 1963-1993 yılları arasında toplamda 54.496 araç üretti. Ancak ekonomik sıkıntılar, şirketin sektörden çekilmesine neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi