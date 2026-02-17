Esenler Belediyesi 'Ramazan Rahmettir' temasıyla hayata geçireceği projeleri, Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi binasında düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. İlçenin sosyal dayanışma merkezi konumunda gerçekleştirilen programda, Ramazan ayı boyunca yapılacak etkinlikler ve sosyal destek çalışmaları detaylı şekilde paylaşıldı. Programda Celal Karatüre'nin seslendirdiği ilahiyle Ramazan coşkusu yaşanırken, katılımcılar etkinliklerin ilçede oluşturacağı manevi atmosferin önemine vurgu yaptı. Celal Karatüre, Başkan Göksu'ya ilahi sürprizi de yaptı. Karatüre, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisini seslendirdi. Başkan Göksu ise, 'Sürpriz oldu bizim için hoş geldiniz' dedi.

'Gazze'de 10 bin kişilik iftar'

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, 'Ramazan-ı Şerif ayının başlamasına çok az bir zaman dilimi kaldı. 'Ben iftarımı nasıl yapacağım?' sorusunu soran hiç kimse kalmayacak. Ramazan'ın ruhunu şehrin her bir köşesinde inşallah birlikte yaşayacağız. Sokakları süsledik, her tarafı aydınlattık. Çünkü Ramazan aydınlıktır, Ramazan aydınlık yüzüyle gelir. Esenler'de toplam 150 bin iftar vereceğiz. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde 120 bin bardak çorbayı Çorba Çeşmelerimizle dağıtacağız. Gazze'de de iftarımız var. Geçen sene yedi aşevinde iftar vermiştik, bu sene de Allah nasip ederse 10 bin kişilik iftar vereceğiz. Gazze'deki iftarımızın Ramazan'ın bereketiyle kardeşlerimize manevi destek olmasını diliyoruz. Ramazan aynı zamanda yeryüzündeki insanların birliğine ve direnişine vesile olacaktır' dedi.

Ramazan ayı boyunca Dörtyol Meydanı'nda kurulacak ana sahne, otağ alanı ve çocuk etkinlik alanlarıyla ilçede kapsamlı bir etkinlik takvimi uygulanacak. Hemşehri dernek programları, sohbetler, sanat konserleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve bilgi yarışmaları Ramazan akşamlarına renk katacak.

'10 Bin Hatim 100 Bin Dua' programı kapsamında ise Kadir Gecesi'nde toplu dualar edilecek.

Sosyal destek çalışmaları çerçevesinde 130 bini aşkın iftar menüsü vatandaşlara ulaştırılacak; Alo İftar, Eve Teslim İftar, Askıda İftar ve Çorba Çeşmeleri uygulamalarıyla Ramazan'ın bereketi paylaşılacak. Ayrıca 120 bin alışveriş kartı, 7 bin gıda kumanyası, çölyak ve çocuk gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak, bin 500 çocuğa bayramlık giyim desteği sağlanacak.