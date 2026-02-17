19 Şubat'ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde Fatih Camii'nde temizlik ve gül suyuyla yıkama çalışmaları başladı. Çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçedeki 370 caminin Ramazan ayına özel olarak gül suyuyla yıkandığını söyledi. Tarih ve kültür kenti olan Fatih'te 65 adet türbenin de Ramazan ayına özel hazırlandığını ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ramazan ayının Fatih'te daha güzel geçtiğini ifade etti.

'Fatih'te Ramazan'a özel diğer ilçelerden biraz daha farklı olarak hummalı bir şekilde hazırlık yapıyoruz'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Ramazan'a 2 gün kaldı. Fatih'te yaklaşık 370'e yakın camimiz var. İstanbul'da en çok camisi olan ilçeyiz. Ve yaklaşık 65 tane de türbemiz var. Ramazan vesilesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da hem 370 camimizin Ramazan'a hazırlanması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de şu anda Fatih Camii'ndeyiz. Fatih tarihi İstanbul'un merkezi. Birçok insanımız Ramazan'ı Fatih sınırlarındaki selatin camilerde ve diğer türbeleri de ziyaret ederek geçirmek istiyor. Bunun için de Fatih'te Ramazan'a özel diğer ilçelerden biraz daha farklı olarak hummalı bir şekilde hazırlık yapıyoruz. Bütün ekiplerimiz şu anda son hafta sahadalar. Dolayısıyla bir taraftan camiler, türbelerdeki temizlik ve gül suyu hizmetimiz devam ederken, bir taraftan da bu sene Ramazan'ı, Fatih'te Ramazan'ı biraz daha farklı karşılayalım istedik' dedi.

'Topkapı Meydanı'nda bu sene Ramazanla alakalı çok farklı etkinlikler yapıyoruz'

Topkapı Meydanı'nda Ramazan ayına özel etkinliklerin olacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Başta Fevzipaşa Caddesi olmak üzere Fatihimizin önemli noktalarını, yeni düzenlediğimiz Topkapı Meydanı, Hekimoğlu Ali Paşa Meydanı, Yavuz Selim Meydanı gibi yaklaşık 10'a yakın noktada da Ramazan'ı ışıklarla karşılamak istedik. Bu sene Ramazan'ın ışıklarla karşılamak istedik. Fatih'te bu sene Ramazan'ı şehrin yüzyıldır hafızasında olmayan ilk defa şu anda meydan olarak düzenlediğimiz Topkapı Meydanı'nda bu sene ramazanlara alakalı çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Onun için toplu ulaşımın da mümkün olduğu Topkapı Meydanı'na bütün İstanbulları buradan davet ediyoruz. Topkapı Meydanı aynı zamanda Mimar Sinan eseri Gazi Kara Ahmet Paşa Camii'nin olduğu yer. Dolayısıyla çok önemli bir camimiz de var. Burada ibadetlerini yaparak Topkapı Meydanı'ndaki farklı etkinliklerimizde de Ramazan'ın şanına yakışır, İstanbul'a yakışır bir şekilde geçireceklerini de buradan duyurmak isterim' şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'İstanbul'da Ramazan'ın karşılanması, Ramazan'ın geçirilmesi için tarih boyunca farklı etkinlikler olmuştur. Ramazan her şehre mutlaka çok yakışır ama gerçekten Fatih'te Ramazan bir başka, Fatih'e yakışıyor' ifadelerini kullandı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'dan Ramazan ayı mesajı

Ramazan ayında birliktelik mesajı veren Başkan Turan, 'Uzun dönemdir bölgemiz İslam coğrafyası büyük sıkıntılar içerisinde. Özellikle Gazze'de, Filistin'de, Sudan'da, Yemen'de, Doğu Türkistan'da birçok yerde aslında sadece İslam coğrafyası değil Ukrayna'da onlar da komşularımız, orada da büyük bir savaş var. Dolayısıyla Ramazan İslam'ın ruhuna uygun olarak İnşallah buna vesile olur. İnsanlık için barış, huzur ve selamet getirmesini diliyorum. Yine Ramazan insanın kendisini arındırma ve diğerlerini anlama ayı olarak da ifade edilir. İnşallah buna da vesile olur. Güzel bir Ramazan, hayırlı bir Ramazan, bize insanlığımızı hatırlatan bizden farklı diğerleri de hatırlatan bir ay olması itibarıyla buna vesile olmasını diliyorum. Ramazan'ın güzellikleri de beraber geçireceğimiz iyi bir ay diliyorum hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.