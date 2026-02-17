Edirne'de yaşayan Vildan Gizlenci, yaklaşık 20 yıldır sokak kedilerine çocukları gibi bakıyor. Onlarca kediye bakan ve isimleriyle yanına çağıran Vildan Gizlenci, her gün hayvanlara sahip çıkarak onları beslediğini söyledi. Gizlenci, sokak canlarını bazen şefkatle besliyor, bazen de kucağına aldığı kedilere ninniler söylüyor. Gizlenci, sürücülerden ara sokaklarda yavaş gitmelerini isteyerek belediyeden mahalleye kasis yapılmasını talep etti.

'Severek yaptığımız için bize zor gelmiyor'

Yaklaşık 20 yıldır mahallesinde sokaklarda yaşayan onlarca kediye bakan Vildan Gizlenci, 'Tabii ki zorlukları var, kolay değil ama bunu severek yaptığımız için bize zor gelmiyor. İnsanlarımızın hayvanlar konusunda duyarlı olması gerçekten çok hoşuma gidiyor. Buraya bir, karşı tarafa da bir olmak üzere iki kasis istiyoruz. O zaman canlarımızın daha güvende olacağını düşünüyorum. Araç sürücülerinden özellikle ara sokaklarda çok yavaş geçmelerini rica ediyoruz. Okullar açık, çocuklar oynuyor ve koşuyor. Sadece hayvanlar değil, çocuklar da araç altında kalabilir. Zor oluyor ama sevdiğiniz zaman her şeye katlanabiliyorsunuz. Onlara severek bakıyoruz. Tüm halkımızdan ricam, hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bir kap su, bir tabak mama koyalım. Onlar başka bir şey istemiyor. Sadece sevgi istiyorlar' dedi.